Грузинські телеканали оштрафували за відмову показати передвиборчу рекламу з кадрами зруйнованих міст України

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Тбіліський міський суд 11 жовтня оштрафував телеканали Formula, Mtavari і TV Pirveli за те, що вони відмовилися показувати агітаційне відео партії «Грузинська мрія» з кадрами зруйнованих Росією українських міст.

Про це повідомляє Formula.

Правляча партія Грузії «Грузинська мрія» подала скаргу, яку суд задовільнив і оштрафував телеканали приблизно на $2 тисячі за адміністративне правопорушення регламенту Національної комісії комунікацій Грузії. Йдеться про те, що всі телеканали впродовж останнього місяця перед виборами мають надавати визначений безоплатний час для реклами всіх партій, представлених у парламенті.

Окрім штрафу, суд зобовʼязав Formula, Mtavari і TV Pirveli показати в ефірі передвиборчий ролик «Грузинської мрії», навіть якщо рішення оскаржать в апеляційному суді.

Що передувало

26 вересня правляча партія «Грузинська мрія» опублікувала передвиборчий ролик, у якому використала, зокрема, зображення зруйнованих війною драмтеатру в Маріуполі, шкіл, житлових районів, церков, стадіонів.

У відео кадрам наслідків бомбардувань в Україні протиставляють фонтани й нові автобуси в грузинських містах. Кадри з Україною супроводжує напис «Скажи ні війні», а кадри грузинських міст — «Обирай бути в мирі». Також у соцмережах ширилися фото білбордів з такими ж зображеннями.

Таку передвиборчу агітацію партії різко розкритикувала президент Грузії Саломе Зурабішвілі.

МЗС України теж засудило політичну рекламу «Грузинської мрії». Міністерство закликало уряд Грузії, партію влади «Грузинська мрія» та всі зацікавлені сторони утримуватись від використання теми агресивної війни проти України та її громадян у внутрішньополітичній боротьбі в Грузії.

Спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі відповів на обурення українського МЗС. Він заявив, що агітація «Грузинської мрії» набула такого резонансу тому, що українські посадовці «подивилися в очі власному злочину», оскільки це вони нібито «вплутували» Грузію в сценарій, зображений на цих банерах.