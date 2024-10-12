«Суспільне»: Олександр Крупа звільнився з посади керівника Пенсійного фонду на Хмельниччині. Раніше його разом з матірʼю викрили на корупції

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Син керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи, яку підозрюють у незаконному збагаченні, Олександр Крупа 10 жовтня звільнився за власним бажанням з посади начальника Управління Пенсійного фонду в Хмельницькій області.

Про це «Суспільне Хмельницький» повідомили власні джерела.

Зараз обовʼязки керівника тимчасово виконує перша заступниця Марія Квятківська.

Що передувало

4 жовтня правоохоронці викрили Тетяну Крупу та її сина на незаконному збагачені. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже $6 мільйонів у різних валютах, а ще брендові прикраси та коштовності. ДБР каже, що гроші знаходили майже в кожному куточку квартири — у шафах, шухлядах, нішах.

Крім того, підозрювані володіють 30 обʼєктами нерухомості в Хмельницькому, Львові та Києві, 9 елітними автівками, корпоративними правами на 48 мільйонів гривень, готельно-ресторанним комплексом на майже 3 тисячі кв. м в одному з парків Хмельницького. Також у родини є нерухомість в Австрії, Іспанії та Туреччині, а на валютних закордонних рахунках вони зберігають майже $2,3 мільйона. Усі ці статки посадовці не внесли у свої декларації.

Правоохоронці вилучили документи, які підтверджують незаконну діяльність посадовців і відмивання ними грошей через різні бізнес-проєкти. Під час обшуків Крупа намагалася позбутися частини грошей, викинувши дві сумки, у яких було пів мільйона доларів.

Посадовців підозрюють у шахрайстві в особливо великих розмірах, недостовірному декларуванні та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом. Крім того, правоохоронці мають докази того, що Тетяна Крупа незаконно оформлювала інвалідність чоловікам, які намагаються уникнути військової служби, — у неї в кабінеті знайшли підроблені медичні документи з іменами чоловіків з фіктивними діагнозами.

7 жовтня Печерський районний суд Києва відправив Тетяну Крупу під варту на два місяці з можливістю внесення застави в 500 мільйонів гривень.