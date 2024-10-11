NGL.Media: В українських Карпатах за 20 років вирубали майже 10% усього лісу

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За останні 20 років в українських Карпатах вирубали 161 тисячу гектарів лісу — це майже 10% усього лісового покрову. Це співмірно з площами Києва, Харкова, Одеси, Львова, Івано-Франківська і Тернополя разом узятих.

Про це йдеться у статті NGL.Media.

Такі дані журналісти отримали, проаналізувавши супутникові зображення від міжнародної організації Global Land Analysis and Discovery (GLAD).

Видання зазначає, що 80% цих втрат припадають на лісництва Держлісагентства. Решта втрат припадають на комунальні ліси, землі запасу і ліси, підпорядковані безпосередньо міністерствам — Міноборони, Міносвіти чи Мінагрополітики.

За словами директора ГО «Дунайсько-Карпатська Програма» Богдана Проця, європейські дослідження свідчать, що в Україні до 50—70% рубок є нелегальним. При тому дані Держлісагентства кажуть, що ця частка не перевищує 0,3—0,6% від загального обсягу добутої деревини. Така різниця в оцінках пов’язаним з тим, що найбільш масштабні нелегальні рубки мають вигляд законних — є відповідні документи, але спосіб, у який їх отримано, сумнівний.

Втрати карпатських лісів, 2000—2023 рр. NGL.mеdіа

Одним з нещодавніх прикладів незаконної вирубки журналісти назвали те, як у вересні закарпатська Держекоінспекція отримала повідомлення про масову вирубку лісу біля дороги на Буковель. Виявилось, що принаймні 1 500 дерев там вирубали без жодних документів. За оцінкою інспекторів, браконьєри завдали школи на 32 млн грн. Йдеться не лише про вартість знищеного лісу — частину колод коні тягнули гірськими потічками, руйнуючи русла і навколишню екосистему.

Виправити ситуацію з вирубками у Карпатах мала б нова версія закону «Про заборону на проведення суцільних рубок у гірських ялицево-букових лісах Карпатського регіону», який ухвалили у 2019 році. Тоді запровадили мораторій на вирубку лісу, але зробили виняток для санітарних рубок. Дозволена була і поступова рубка стиглих дерев.

«Ця заборона призвела до того, що лісники почали вигадувати, що ліс хворий і треба провести санітарні рубки. Простіше кажучи, знаходять шпарини в законі, щоб рубати там, де держава заборонила», – говорить Петро Тєстов, еколог і представник «Української природоохоронної групи».

Однією з найпоширеніших схем стали рубки переформування. Тєстов пояснює, що в Карпатах на висоті 800—900 метрів має рости не ялина, яка була штучно висаджена і всихає через те, що їй не підходять місцеві умови, а букові та ялицеві ліси. За 50 років вибіркових рубок можна переформувати ліс з ялинового в буковий без суцільної вирубки. Але на практиці перевірити, які саме дерева зрубали, дуже складно.

Журналісти зазначають, що одна з причин процвітання нелегальних рубок лісу — відсутність суворого покарання. Зараз за це карають згідно зі статтею 246 ККУ, яка передбачає до п’яти років позбавлення волі. Натомість працівника лісгоспу судитимуть за службову недбалість (ст. 367 ККУ), яка теж передбачає максимум п’ять років. Але реальні тюремні терміни отримують одиниці.

До прикладу, торік на Закарпатті засудили 54-річного Дмитра Шандру — головного лісничого Іршавського лісгоспу, який нібито не помітив нелегальну вирубку лісу на 46 млн грн. Шандру засудили на два роки позбавлення волі, але звільнили від покарання з іспитовим строком на рік. У серпні 2024 року йому скасували покарання за хорошу поведінку та регулярні візити до центру пробації.

Разом з тим 46 млн грн збитків так ніхто і не відшкодував. Прокуратура звернулася з відповідним позовом до лісгоспу, але не змогла оплатити 684 тисяч грн — це 1,5% судового збору від суми позову. В результаті суд відмовився розглядати цей позов.