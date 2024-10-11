СБУ затримала члена «Ісламської держави». Він сім років переховувався від правоохоронців
- Автор:
- Олександра Амру
- Дата:
-
Служба безпеки України затримала в Києві учасника терористичної організації «Ісламська держава» (ІД), якого сім років розшукував Інтерпол.
Про це повідомили в СБУ.
Зловмисником виявився громадянин однієї з країн Центральної Азії, який ще до повномасштабного вторгнення Росії нелегально прибув до України з іноземним паспортом підставної людини.
До цього учасник «Ісламської держави» тривалий час перебував на Близькому Сході, де переправляв бойовиків організації на територію Сирії.
Коли зловмисник опинився в Україні, він намагався переховуватися від правосуддя: постійно змінював номери мобільних телефонів і місце проживання, орендуючи квартири в різних містах держави.
Пізніше він намагався організувати в Києві незаконний спосіб легалізації вихідців з країн, де є високий ризик тероризму.
СБУ встановила його місцезнаходження і затримала за місцем тимчасового проживання в столиці України.
Учасника терористичної організації відправили під варту. Тепер вирішують питання про подальшу екстрадицію затриманого до рідної країни, яка оголосила його в міжнародний розшук у 2017 році.