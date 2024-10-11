Хакери ГУР атакували навчальні заклади РФ, які готують військових фахівців

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Кіберкорпус Головного управління розвідки Міністерства оборони України атакував навчальні заклади РФ, які готують військових фахівців.

Про це «Бабелю» повідомили джерела в українській розвідці.

Фахівці ГУР зламали мережеву інфраструктуру Північно-Кавказького федерального університету, який готує операторів БпЛА, експертів із цифрового звʼязку, інженерів і фізиків для окупаційної армії РФ.

За словами джерела в ГУР, університет забезпечує діяльність одночасно низки навчальних закладів у кількох регіонах РФ, зокрема семи інститутів.

Під час операції українські хакери уразили внутрішню інформаційну інфраструктуру обʼєкта, знищили цільові ресурси противника (вебсайти, бази даних, файлові сховища) загальним обсягом понад 150 терабайт. Зокрема атакували 11 сайтів, понад сім тисяч службових персональних компʼютерів, 135 серверів і файлових сховищ.

Крім того, українські хакери провели серію кібератак на низку цільових інтернет-ресурсів і файлових сховищ російських організацій. Зламавши мережеву інфраструктуру РФ, кіберфахівці ГУР опублікували на уражених веб-ресурсах агітаційну листівку на підтримку наступальних операцій ЗСУ.

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Операція розвідки в кіберпросторі послабила навчально-наукову базу РФ та її можливості з підготовки військових фахівціві, зазначили в ГУР.