Ілон Маск представив дводверне роботаксі

Новини

Гендиректор автовиробника Tesla Ілон Маск напередодні, 10 жовтня, продемонстрував давно обіцяне роботаксі з двома дверима у вигляді крил чайки.

Про це повідомляє Reuters.

Роботаксі під назвою Cybercab не має керма і педалей. Масове виробництво цієї моделі, за словами Маска, розпочнеться у 2026 році, а коштуватиме така автівка $30 тисяч.

Також на презентації американський мільярдер представив робовен, який може перевозити до 20 людей.

Сам Маск не впевнений, наскільки швидко Tesla зможе наростити виробництво роботаксі, усунути неминучі регуляторні перешкоди або реалізувати бізнес-план, щоб обійти конкурентів, як-от Waymo.

Аналітики й експерти галузі кажуть, що на розробку роботаксі можуть піти роки, зокрема щоб гарантувати безпеку й надійність. Вони зазначають, що такі автомобілі більше схильні до нещасних випадків, оскільки ця технологія складно реагує на такі сценарії, як негода, складні перехрестя і поведінка пішоходів.

Однак Маск на презентації заявив, що автомобілі на автопілоті можуть бути вдесятеро безпечнішими за водіїв-людей, а слугуватимуть автономні машини в пʼять, а то і в десять разів довше.

Маск планує запустити парк безпілотних таксі Tesla під назвою Cybercabs, які пасажири зможуть викликати через застосунок. Приватні власники Tesla теж зможуть заробляти на застосунку, вказуючи свої автомобілі як роботаксі.

За словами Маска, використання Cybercab з часом коштуватиме 20 центів за милю (півтора кілометра), а заряджання буде індуктивним і не потребуватиме розеток. Експлуатація робовенів буде ще дешевшою — 5 центів за милю.

Маск розповів, що транспортні засоби покладатимуться на штучний інтелект і камери, а не на поширене серед роботаксі апаратне забезпечення, як-от лідар, який експерти вважають сумнівним — як з технічної, так і з регуляторної точки зору.

Захід у четвер на студії Warner Bros поблизу Лос-Анджелесу, штат Каліфорнія, називався «Ми, робот» — очевидний натяк на науково-фантастичні оповідання американського письменника Айзека Азімова, що перегукується з наполяганням Маска на тому, що Tesla «слід розглядати як компанію, що займається робототехнікою зі штучним інтелектом», а не як автовиробника.