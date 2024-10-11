Reuters : Ізраїль спробував ліквідувати чергового посадовця «Хезболли» Вафіка Сафу. Він вижив

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Ізраїль в четвер, 10 жовтня, вчергове атакував столицю Лівану Бейрут. Цього разу однією з цілей ізраїльської армії міг бути глава підрозділу звʼязку «Хезболли» Вафік Сафа. Він вижив, водночас відомо про 22 загиблих і 107 поранених.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела.

Цього разу ізраїльська армія атакувала густонаселений район Бейруту, по якому до цього не била. Цей район віддалений від південного передмістя Бейруту, де Ізраїль неодноразово бомбардував штаб-квартиру «Хезболли».

Вафік Сафа, який очолює відділ зв’язку та координації «Хезболли» і відповідає за роботу з ліванськими службами безпеки, вижив. Місцеві медіа пишуть, що Сафа керував переговорами у 2008 році, коли «Хезболла» та Ізраїль домовилися обміняти тіла ізраїльських солдатів, яких захопили в полон у 2006 році, на ліванських полонених в Ізраїлі. Інцидент 2006 року спровокував 34-денну війну з Ізраїлем.

Водночас повідомляють про 22 загиблих і 107 поранених. Серед загиблих була сімʼя з восьми людей, включно з трьома дітьми, які евакуювалися з півдня Лівану.

Reuters пише, що Ізраїль не попереджав цивільних цього району про евакуацію напередодні ударів у четвер, що стали «найбільш смертоносною атакою по центру Бейруту з початку військових дій». Ізраїльські військові опублікували нове попередження про евакуацію в четвер увечері для південних передмість Бейруту, включно з окремими будівлями. Раніше того ж дня Ізраїль закликав цивільне населення Лівану не повертатися до домівок на півдні, щоб уникнути шкоди від боїв.

Миротворчі сили ООН у Лівані UNIFIL повідомили, що двоє їхніх військовослужбовців дістали поранень, коли ізраїльський танк у четвер обстріляв сторожову вежу в головному штабі сил у Рас-аль-Накурі. В UNIFIL назвали атаки на миротворців «серйозним порушенням міжнародного гуманітарного права».

Збройні сили Ізраїлю заявили, що їхні війська діяли в районі Накура, «поруч із базою UNIFIL». І зазначили, що відкрили вогонь у цьому районі лише після того, як дали вказівку силам ООН залишатися в захищених місцях.

У Нью-Йорку посол Ізраїлю в ООН Денні Данон заявив, що Ізраїль рекомендує передислокувати UNIFIL на 5 кілометрівна північ, «щоб уникнути небезпеки, оскільки бойові дії посилюються».

Що передувало

Ситуація між Ізраїлем і «Хезболлою» загострилася цього вересня. Упродовж місяця Ізраїль почав завдавати ударів по Лівану.

Ізраїль ліквідував ватажка «Хезболли» Хасана Насраллу. Після того ізраїльський премʼєр Біньямін Нетаньягу заявив, що його країна ліквідувала вже двох наступників Насралли, не називаючи їхніх імен.