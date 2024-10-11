Що в Росії роблять північнокорейські військові. Огляд матеріалів іноземних медіа 10 жовтня

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«Бабель»

«У непоказному офісі в нічим не особливій будівлі в Києві, без вивіски на дверях, четверо чоловіків середнього віку переглядають жахливі фільми та фотографії в Інтернеті. Часто вони читають російські телеграм-канали, які спеціалізуються на демонструванні полонених українських військових. На знімках, зроблених за останні кілька днів, є обличчя одного чоловіка в крові. У іншого зв’язані руки, але в роті сигарета. Третього, на вигляд пораненого, штовхають у тачці. Ці українські поліцейські ― кібермисливці, які шукають зниклих безвісти українських військових. Останніх десятки тисяч», ― так починається матеріал The Economist про команду, яка розшукує зниклих безвісти українських військових. Під час перебування кореспондента в офісі одного військового вдалось упізнати: спершу за допомоги спеціальної компʼютерної програми поліцейські виявили сім збігів, і серед них уже знайшовся Віталій, зниклий безвісти український боєць. Всього за рік команда поліцейських ідентифікувала близько 600 таких військових.

Утім, загалом станом на вересень кількість зниклих безвісти на війні українців, за даними МВС, перевищувала 48 тисяч. Нерідко це може означати, що людина загинула, однак забрати її тіло досі немає можливості. Частина ж тих, хто вважається загиблим, може насправді перебувати в полоні ― за даними української влади, близько 20% із тих, кого росіяни видають у рамках обміну, не фігурували в жодних списках і вважались мертвими. Буває й навпаки ― коли людина, яку вважають полоненою, помирає.

Росіяни не публікують списків полонених. У кіберполіції вірять, що телеграм-канали з фотографіями полонених ведуть російські спецслужби. Вони так заманюють рідних військових, а тоді видурюють із них гроші. Деякі з каналів взагалі ведуть шахраї.

Соломія Хома, співзасновниця Українського центру безпеки та співпраці, в коментарі виданню каже, що росіяни навмисно приховують від українських цивільних інформацію про те, живі їхні родичі чи мертві. Таким чином ворог намагається підвищити рівень соціальної напруги в Україні. А запит на інформацію величезний: фейсбук-група, присвячена інформації про зниклих безвісти солдатів, налічує пів мільйона осіб, ідеться у статті.

Видання The Guardian написало розлогу статтю про північнокорейських військових у Росії. Днями речник МЗС Південної Кореї заявив, що офіцери армії Північної Кореї перебувають як у Росії, так і на тимчасово окупованій українській території. Також вони гинуть: зокрема, підтверджено смерть кількох підконтрольних Пхеньяну офіцерів неподалік від Донецька.

Джерело The Guardian в українській владі підтверджує, що в Росії перебувають десятки північнокорейських військових. У них дві цілі. Перша ― навчати російський персонал запускати ракети KN-23, аналог російських «Іскандерів-К». Друга ― відстежувати використання зброї КНДР у бою. Пхеньян дав росіянам десятки тисяч артилерійських боєприпасів. Вони ненадійні, однак дозволили Росії утримувати вогневий паритет на свою користь. Спостерігаючи за тим, як ці снаряди себе показують, КНДР отримує можливість покращувати їхні показники у майбутньому, пише видання.

Це лише частина огляду. Про ще три матеріали, що стосуються російсько-української війни, читайте на нашому Patreon.