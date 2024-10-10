Київ почне підключати до опалення обʼєкти соціальної інфраструктури з 14 жовтня

Новини

З 14 жовтня у Києві почнеться опалювальний сезон для лікарень, шкіл, дитячих садків та інших закладів соціальної сфери міста.

Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.

Тепло підключатимуть за індивідуальними заявками керівників цих установ, враховуючи функціональну специфіку.

Житлові будинки розпочнуть підключати, коли середньодобова температура опуститься до +8 °C протягом трьох діб та зберігатиметься тенденція до похолодання.

«Рішення про початок опалювального сезону ухвалюємо з урахуванням чинників забезпечення комфорту для містян, раціонального використання енергоресурсів та економного споживання електроенергії», — додав він.