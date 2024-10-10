Компанія Unilever продала бізнес у Росії та Білорусі. Їй належать бренди Lipton, Dove, Rexona та інші

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Британська компанія Unilever, яка є одним зі світових лідерів з виробництва побутової хімії та харчових продуктів, заявила про остаточний вихід з ринків Росії та Білорусі.

Про це повідомив гендиректор компанії Хайн Шумахер, однак не назвав ані суму угоди, ані інші подробиці.

«Сьогодні Unilever завершила продаж своєї російської дочірньої компанії Arnest Group російському виробнику парфумерії, косметики та товарів для дому», — сказав він.

Ккомпанія продала весь бізнес в Росії, зокрема чотири заводи.

Підготовка до продажу тривала понад рік — для цього розділяли ІТ-платформи і ланцюжки поставок, а бренди переходили на кирилицю.

«Завершення продажу припиняє присутність Unilever Russia в країні», — наголосив гендиректор компанії Хайн Шумахер.

Члени організації B4Ukraine, які прагнуть змусити західні компанії розірвати звʼязки з Росією, привітали рішення Unilever продати свої активи та закликали інші західні компанії, зокрема Cadbury Mondelez International, PepsiCo, P&G, Nestle і Mars, зробити те саме.

Що передувало

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Unilever призупинила постачати продукцію до РФ та експортувати товари з її території. Водночас чотири заводи компанії в Росії продовжували виробництво товарів.

У липні 2023 року Національне агентство з питань запобігання корупції внесло Unilever до переліку міжнародних спонсорів війни.

У вересні цього року уряд РФ дозволив компанії Unilever продати активи в країні, зокрема філію Unilever Russia, якій належать такі бренди, як «Чистая линия», «Бархатные ручки», «Черный жемчуг».