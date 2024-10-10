Сили ППО знищили 41 дрон. У трьох областях пошкоджена інфраструктура

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З вечора 9 жовтня до ранку 10 жовтня сили ППО збили над Україною 41 ударний дрон. Ще 14 були локаційно втрачені завдяки активній протидії підрозділів радіоелектронної боротьби.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Росія атакувала Україну понад півсотнею засобів повітряного нападу:

двома балістичними ракетами «Іскандер-М» (район пусків — окупований Крим);

однією керованою авіаційною ракетою Х-31П (район пусків — окупований Крим);

двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 (район пусків — окупований Крим);

трьома зенітними керованими ракетами С-300 (район пусків — окупована територія Донеччини);

62 ударними БпЛА (райони пусків — Приморсько-Ахтарськ, Курськ).

Атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України. ППО працювала в Миколаївській, Одеській, Херсонській, Київській, Черкаській, Дніпропетровській, Сумській, Полтавській, Запорізькій та Донецькій областях.

Telegram / Повітряні Сили ЗС України

Є ураження цивільних обʼєктів і критичної інфраструктури на Одещині, Полтавщині та Донеччині.

Станом на 11:00 10 жовтня бойова робота триває.