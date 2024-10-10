За 50 років популяції диких тварин у світі скоротилися на 73%

Новини

IPBES

Всесвітній фонд природи (WWF) провів глобальне дослідження і виявив, що популяції диких тварин скоротилися в середньому на 73% за останні 50 років. Там це назвали «катастрофічною» втратою видів.

Про це йдеться у звіті WWF про живу природу, який досліджує понад 5 тисяч популяцій птахів, ссавців, амфібій, рептилій та риб.

Від слонів у тропічних лісах до яструбиних черепах біля Великого Бар’єрного рифу — популяції стрімко скорочуються. Втрата середовища існування ставить багато екосистем на межу.

Наприклад, через діяльність людини 60% рожевих річкових дельфінів Амазонки вимерли. Причинами стали забруднення Амазонки, видобуток корисних копалин і навіть громадські заворушення.

Найбільшою загрозою для диких тварин є деградація і втрата середовищ існування, а також надмірна експлуатація, інвазивні види, хвороби, зміна клімату та забруднення.

Втрата біорізноманіття і зміна клімату швидко підштовхують світ до незворотних переломних моментів, серед яких потенційний «колапс» тропічного лісу Амазонки. Якщо це станеться, то він не зможе блокувати вуглець, що нагріває планету, і пом’якшувати наслідки зміни клімату.

Водночас звіт WWF зафіксував дещо обнадійливе — субпопуляція гірських горил у горах Вірунга в Східній Африці збільшувалася приблизно на 3% на рік між 2010 і 2016 роками. Утім, такий окремий успіх недостатній на тлі повсюдного руйнування середовищ існування.

Всесвітній фонд природи опублікував звіт перед Конференцією ООН з біорізноманіття, на якій дискутуватимуть, як відновити природу.