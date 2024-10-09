Росія вдарила балістикою по Одещині — шість людей загинули, ще вісім постраждали

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Росія вдарила балістикою по портовій інфраструктурі Одеської області шість людей загинули, ще вісім постраждали.

Про це повідомив міністр розвитку громад Олексій Кулеба, а також Одеська ОВА.

Усі постраждалі — українці. Наразі їм надають медичну допомогу, четверо перебувають у важкому стані.

Під ударом опинилась портова інфраструктура. Зокрема, пошкоджене цивільне судно під прапором Панами — контейнеровоз Shui Spirit. Це вже третє іноземне судно, атаковане Росією, за останні чотири дні.

Одеська область регулярно опиняється під атакою РФ. Наприклад, 6 жовтня росіяни атакували цивільне судно під прапором Сент-Кітс і Невіс, яке стояло в порту Одещини, завантажене зерном кукурудзи для експорту.

А вже 7 жовтня під ударом опинилося цивільне судно під прапором Палау. Загинув 60-річний українець, працівник приватної компанії, що обробляє вантажі. Ще пʼятеро іноземних громадян, членів екіпажу, постраждали.