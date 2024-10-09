Сили оборони України атакували базу зберігання БпЛА Shahed в Росії

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Українські Сили оборони України атакували базу зберігання БпЛА Shahed біля населеного пункту Октябрський в Краснодарському краї РФ.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Там зберігалося близько 400 ударних дронів. Генштаб звітує про точне влучання в ціль. На території об’єкту спостерігалася вторинна детонація.

Незадовго до повідомлення Генштабу оперштаб Краснодарського краю повідомляв про пожежу на складських приміщеннях. Площа пожежі — 800 м². Водночас про атаку там нічого не згадують, як і про причину пожежі.