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Україна евакуювала з Лівану ще 68 людей. З них — 28 українців та 40 громадян ще семи країн світу.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.

Літак з аеропорту Бейрута вже приземлився у польському Жешуві. Серед 28 евакуйованих українців — 19 дорослих та 9 дітей, вони вже прямують до України. Також вдалось забрати і двох собак.

Також Україна допомогла покинути Ліван і 40 іноземцям із 7 країн світу — 26 дорослим та 14 дітям. Так вдалося евакуювати:

з Аргентини ― шість людей;

з Мексики — шість людей;

з Молдови — вісім людей;

з Румунії — одну людину;

з Чехії — пʼятьох людей;

з Колумбії — двох людей;

з Лівану — 12 людей.

Операцію проводили співробітники української розвідки та Міністерства закордонних справ.

Під час попередніх трьох місій з Лівану змогли вивезти 234 людину — 189 громадян України та 45 іноземців. Загалом станом на 9 жовтня 2024 року з Лівану евакуйовали 302 людини — 217 українців та 85 громадян інших держав.

Як евакуюватися з Лівану

Необхідно звернутися до посольства України в Ліванській Республіці.

Номер телефону: (+961) 592 16 68;

Електронна пошта: emb_lb@mfa.gov.ua;

Також доступна цілодобова гаряча лінія Міністерства закордонних справ України за номером: +38 (044) 238 16 57.