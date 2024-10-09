Україна евакуювала з Лівану ще 68 людей
- Автор:
- Олександра Опанасенко
- Дата:
-
Україна евакуювала з Лівану ще 68 людей. З них — 28 українців та 40 громадян ще семи країн світу.
Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.
Літак з аеропорту Бейрута вже приземлився у польському Жешуві. Серед 28 евакуйованих українців — 19 дорослих та 9 дітей, вони вже прямують до України. Також вдалось забрати і двох собак.
Також Україна допомогла покинути Ліван і 40 іноземцям із 7 країн світу — 26 дорослим та 14 дітям. Так вдалося евакуювати:
- з Аргентини ― шість людей;
- з Мексики — шість людей;
- з Молдови — вісім людей;
- з Румунії — одну людину;
- з Чехії — пʼятьох людей;
- з Колумбії — двох людей;
- з Лівану — 12 людей.
Операцію проводили співробітники української розвідки та Міністерства закордонних справ.
Під час попередніх трьох місій з Лівану змогли вивезти 234 людину — 189 громадян України та 45 іноземців. Загалом станом на 9 жовтня 2024 року з Лівану евакуйовали 302 людини — 217 українців та 85 громадян інших держав.
Як евакуюватися з Лівану
Необхідно звернутися до посольства України в Ліванській Республіці.
- Номер телефону: (+961) 592 16 68;
- Електронна пошта: emb_lb@mfa.gov.ua;
Також доступна цілодобова гаряча лінія Міністерства закордонних справ України за номером: +38 (044) 238 16 57.