У Києві закрили станцію метро через начебто міну у вагоні. Це виявився жарт школяра — на його матір склали протокол

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У Києві 9 жовтня тимчасово закривали станцію метро «Дніпро» через підозрілий предмет у вагоні. Телеграм-канали писали про «міну», насправді ж це виявився фільтр протигаза — так намагався пожартувати місцевий школяр.

Про закриття станції на вхід і вихід пресслужба метро написала о 16:01.

Телеграм-канали публікували відео, на якому видно, що пасажири вийшли з вагона, а поїзд зупинився на наземній станції. Вони повідомляли начебто на сусідній станції «Арсенальна» в один з вагонів кинули «міну».

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Поліція згодом повідомила, що на місце прибула слідчо-оперативна група та вибухотехніки.

За кілька годин в столичній поліції пояснили, що «міна» насправді виявилась фільтром протигаза. Її кинув до вагона 10-річний хлопець, який так захотів пожартувати з пасажирів.

Поліцейські склали протокол за ст. 184 КУпАП на матір хлопця за невиконання обовʼязків щодо виховання дітей, а зі школярем провели профілактичну бесіду.