Пілот пасажирського літака Turkish Airlines помер під час рейсу — борт екстрено сів

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Пілот авіакомпанії Turkish Airlines помер під час рейсу пасажирського літака з Сіетлу, що в США, до Стамбулу в Туреччині.

Про це пише ВВС.

Під час польоту 59-річному капітану Ілчехіну Пехлівану стало зле — він знепритомнів. Працівники літака намагались реанімувати його, поки бортом керували інші пілоти, повідомив представник Turkish Airlines Яхʼя Устун.

Стан Пехлівана не покращився після надання першої медичної допомоги, тож пілоти вирішили здійснити екстрену посадку. Однак капітан літака помер перед приземленням.

Пехліван працював у Turkish Airlines із 2007 року. На початку березня 2024 року він пройшов плановий медичний огляд в авіаційному медичному центрі, уповноваженому Генеральною дирекцією цивільної авіації — там у нього не виявили жодних проблем зі здоров’ям, які б заважали йому виконувати свої обов’язки.

Рейс літака Airbus A350 з бортовим номером TC-LGR перенаправили до Нью-Йорка. Уже звідти пасажирів доправлять до Туреччини.