Україна хоче зняти заборону на експорт дронів, щоб збільшити виробництво

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Україна обмірковує скасування військової заборони на експорт безпілотників, оскільки високопосадовці та виробники впевнені, що саме зараз вкрай необхідно збільшити масштаби виробництва, щоб відповідати можливостям Росії на полі бою. Українські виробники могли б отримати до $20 мільярдів від продажів за кордоном і збільшити внутрішнє виробництво для армії.

Про це повідомляє Financial Times.

Сили оборони України відчайдушно потребують більше безпілотників для розвідки, прикриття, а також ударних дронів дальньої дії, зазначає видання. Однак з обмеженими ресурсами держави, доступними для оплати військових поставок, компанії, що займаються безпілотниками, шукають шляхи продажу надлишкової продукції за кордоном, щоб отримати дохід, необхідний для виробництва більшої кількості дронів для української армії.

Експорт безпілотників може принести Україні до $20 мільярдів доходу — «саме тих грошей, яких нам не вистачає», заявив голова підкомітету з питань регіонального економічного співробітництва і торгівлі Олександр Маріковський.

Після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році Київ заборонив експорт товарів військового призначення, щоб Збройним силам України завжди вистачало озброєння. Однак українському уряду бракує фінансів для закупівлі всіх доступних безпілотників, не кажучи вже про інвестиції в подальші дослідження і розробки. Тож надання компаніям дозволу на експорт своєї надлишкової продукції зараз розглядають як спосіб залучити інвесторів.

Тим часом Росія значно наростила виробництво зброї — українські промисловці оцінюють її перевагу в кількості ударних дронів як 5–10:1. За словами керівника одного з найбільших в Україні виробників БпЛА, компанії «Укрспецсистеми» Дмитра Хасапова, українські війська «мають колосальний дефіцит безпілотників».

Минулого тижня він виступив на організованому урядом України Форумі оборонної промисловості в Києві, щоб залучити більше іноземних інвесторів та імпортерів. Хасапов заявив, що його компанія не отримує достатньо державних контрактів.

Державний бюджет України на озброєння цього року становить лише $6 мільярдів. Приблизно третина з цієї суми припадає на закупівлю безпілотників для армії — це не покриє навіть її перші потреби. Єдиними наразі замовниками для українських виробників озброєння є держава та фонди, які залучають приватне фінансування для армії.

Це означає, що компанії часто стикаються з короткостроковими або відкладеними контрактами та не мають довгострокових гарантій на закупівлю і тестування дорогих компонентів, каже Маріковський. «Укрспецсистеми» є одним з небагатьох українських виробників безпілотників, що нещодавно відкрили виробництво в Польщі, намагаючись обійти заборону на експорт.

Маріковський сказав, що ця тенденція викликає занепокоєння в Україні, оскільки це може призвести до «відтоку мізків» і скорочення податкових надходжень, що є ще однією причиною переглянути заборону. Він попередив, що без відновлення експорту озброєння ціни на українськи безпілотники, найімовірніше, зростуть.

Ще один український виробник безпілотників Roboneers розповів Financial Times, що виграв державні тендери за ціною, яка покриває лише витрати на виробництво.

«Найбільша проблема для кожної [української] компанії — дослідження і розробки», — сказав неназваний представник компанії.

Кілька партнерів України пообіцяли придбати безпілотники місцевого виробництва для української армії, але домовленості досі перебувають на початкових етапах.

Датська компанія MyDefence, яка спеціалізується на антидроновій зброї, повідомила Financial Times, що нещодавно відкрила підприємство в Україні, аби допомогти випередити російські технологічні досягнення.

За словами виконавчого директора компанії Дена Германсена, російські війська почали змінювати частоти своїх безпілотників, отже, постачальники зброї в Україну мають адаптуватися і пропонувати нові рішення. Він заявив, що після війни Україна матиме «великий експортний потенціал».

Виробники кажуть, що також їм конче необхідна більша стандартизація і планування з боку уряду. Десятки різних типів безпілотників, які отримало українське військо, працюють на різному програмному забезпеченні, каже провідний фахівець з дронів, український військовослужбовець Юрій Касіянов. Він описав ситуацію з БпЛА на полі бою як «зоопарк безпілотників».