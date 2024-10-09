МКС може притягнути Білорусь до відповідальності за участь у депортації українських дітей, навіть попри те, що країна не є його членом

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Анастасія Лисиця / «Бабель»

Навіть попри те, що Білорусь не є членом Міжнародного кримінального суду, МКС може притягнути країну до відповідальності за участь у депортації Росією українських дітей, якщо будуть докази цього.

Про це українським журналістам заявив речник МКС Фаді ель Абдалла, передає кореспондентка «Бабеля».

За його словами, депортація дітей для МКС — питання юрисдикції щодо певного злочину.

«Ми говоримо про те, що такі злочини могли бути скоєні на території України. Тобто незалежно від того, чи дітей привезли в Росію чи в інше місце, такі діяння можуть підпадати під юрисдикцію МКС, якщо саме викрадення хоча б частково було скоєно на території України», — пояснив Абдалла.

Він нагадав, що взимку 2024 року білоруська влада показала групу українських дітей з окупованого Росією міста Антрацит. Їх відправили до білоруського Могильова, де розмістили в санаторії, а білоруські військові проводили для них тренування.

Після цього колишній міністр культури Білорусі Павло Латушко надав МКС докази ймовірної причетності Лукашенка до незаконної депортації українських дітей.