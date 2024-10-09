У депутатки з Хмельницького знайшли незадекларовані $1,5 млн

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Працівники Державного бюро розслідувань виявили у депутатки Хмельницької міської ради понад $1,5 мільйона, які вона не задекларувала, а також нерухомість.

Про це пише пресслужба ДБР.

У своїй декларації посадовиця не вказала, що має готівку. Однак під час обшуків в індивідуальних банківських комірках, відкритих на її ім’я, та за місцем її роботи правоохоронці вилучили $1,5 мільйона в різній валюті.

Слідчі розслідують кримінальне провадження про оборудки на Хмельницькій митниці під час виконання угод приватною компанією, директоркою якої нині є депутатка.

Жінці повідомли про підозру в незаконному збагаченні (ст. 368-5 КК України). Їй загрожує до десяти років увʼязнення з конфіскацією всього майна.