За ніч Сили ППО збили 21 дрон, а ще один розвернули в напрямку Росії

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Getty Images / «Бабель»

У ніч на 9 жовтня 2024 року Росія завдала удару по Полтавщині трьома балістичними ракетами «Іскандер-М/KN-23» з Курської області, а також 22 ударними дронами з Приморсько-Ахтарська та мису Чауда в окупованому Криму.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Щоб відбити повітряний напад, залучали авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Telegram / Повітряні Сили ЗС України

У результаті протиповітряного бою збили 21 російський БпЛА в Одеській, Вінницькій та Київській областях. Ще один ударний безпілотник розвернувся в напрямку Росії.