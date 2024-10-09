За ніч Сили ППО збили 21 дрон, а ще один розвернули в напрямку Росії
- Автор:
- Ліза Бровко
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Getty Images / «Бабель»
У ніч на 9 жовтня 2024 року Росія завдала удару по Полтавщині трьома балістичними ракетами «Іскандер-М/KN-23» з Курської області, а також 22 ударними дронами з Приморсько-Ахтарська та мису Чауда в окупованому Криму.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Щоб відбити повітряний напад, залучали авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.
У результаті протиповітряного бою збили 21 російський БпЛА в Одеській, Вінницькій та Київській областях. Ще один ударний безпілотник розвернувся в напрямку Росії.