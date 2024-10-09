Трамп погодився розблокувати допомогу Україні, бо вважав це корисним для своєї кампанії. Огляд матеріалів іноземних медіа 8 жовтня

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«Бабель»

Боб Вудвард, американський журналіст, який прославився ще 52 роки тому через Вотергейтський скандал із президентом Річардом Ніксоном, завершив роботу над книжкою War («Війна») про поведінку адміністрації Джо Байдена, а також Дональда Трампа у ході російсько-української війни та конфлікту між Ізраїлем та ХАМАС. Частину фактів, про які в книжці згадується вперше, наводить «рідне» видання Вудворда, The Washington Post. Зокрема, стало відомо, що Емманюель Макрон намагався «втихомирити» Путіна на початку 2022 року, намагаючись відмовити його від повномасштабного вторгнення в Україну, за спонукання віцепрезидентки Камали Гарріс. Незадовго до самого вторгнення та ж Гарріс порадила Володимиру Зеленському замислитись над тим, хто в Україні зможе перейняти владу у випадку, якщо його убʼють чи захоплять росіяни. Інформацію про наміри росіян у Білому домі знали, зокрема, завдяки агенту в самому Кремлі.

Також Вудвард розповідає, що, за даними розвідки США, восени 2022-го росіяни справді всерйоз планували застосувати в Україні тактичну ядерну зброю. У деякі моменти ― вочевидь, коли українці особливо вдало наступали ― імовірність цього сягала 50%, ідеться у книжці з посиланням на американську розвідку. Під використання зброї росіяни готували інформаційні кампанії з нібито підриву Україною «брудної бомби». Так вони намагались у разі необхідності перекласти відповідальність за вибух на Київ.

Дональд Трамп же у книжці постає як давній союзник російського диктатора. Іще у 2020 році, на початку пандемії коронавірусу, Трамп передав Путіну чимало діагностичних тестів. На той момент таких тестів бракувало самим американцям, однак тодішній американський президент вирішив зробити послугу маніакально стурбованому своїм здоровʼям російському диктатору. При цьому Путін порадив візаві тримати це в таємниці, оскільки факт передачі тестів у складний для США момент міг би боляче вдарити по репутації Трампа.

Політик продовжив спілкуватися з Путіним і після відставки з посади президента Сполучених Штатів. Один із колишніх його близьких помічників запевнив Вудварда, що з початку 2021 року Трамп і Путін спілкувались телефоном щонайменше сім разів.

Наприкінці 2023-го й на початку 2024-го Україна зіткнулась із численними проблемами на фронті через затримку американської допомоги. Конгресмени-республіканці через політичне змагання з демократами навіть не виносили на голосування законопроєкт, який дав би Україні $61 мільярд на зброю. Ключовим у цій опозиції був Дональд Трамп. Зрештою, коли українські лобісти переконали впливових республіканців, що дефіцит зброї в ЗСУ обертається жахливими наслідками, помʼякшав і Трамп. Але не через думки, що Україна повинна мати чим захиститись. Він повірив, що зможе потім використати факт надання допомоги у своїй передвиборчій кампанії, пише Вудвард.

Загалом автор називає Трампа ще гіршим політиком, ніж був Річард Ніксон, до імпічменту якого журналіст свого часу доклався. «Трамп був найбільш безрозсудним та імпульсивним президентом в історії США ― і демонструє таку ж поведінку перед черговими виборами», ― підсумовує Вудвард.

Це лише частина огляду. Про ще два матеріали, що стосуються російсько-української війни, читайте на нашому Patreon.