Росіяни вдруге за день атакували Харків. Є загиблі та поранені

Новини

Російська армія вдарила чотирма керованими авіаційними бомбами по густонаселеному району Харкова. Одна з них влучила у багатоповерхівку — відомо про постраждалих та загиблих.

Про це повідомили міський голова Ігор Терехов та очільник ОВА Олег Синєгубов.

Станом на 17:20 відомо про двох загиблих, йдеться про чоловіка та жінку. Їхні дані встановлюють. Люди під час атаки були на вулиці. О 17:33 у Харківській ОВА повідомили щонайменше про трьох поранених чоловіків.

Зранку 8 жовтня росіяни атакували цивільне підприємство в Індустріальному районі Харкова. Відомо про 21 постраждалого. Госпіталізували 17 поранених, серед них — 16-річний підліток. Троє постраждалих госпіталізовані у важкому стані. Шістнадцять у середньому, інші — у легкому.