Здійснювали хакерські атаки на державні органи України. Двох співробітників ФСБ РФ заочно засудили до 15 років увʼязнення

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Українські правоохоронці заочно засудили до 15 років позбавлення волі двох колишніх посадовців Головного управління Служби безпеки України в Криму, а нині співробітників ФСБ РФ за державну зраду і незаконне втручання в роботу компʼютерів і автоматизованих систем (ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 361 КК України).

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора України.

У суді прокурори довели, що у 2014 році засуджені зрадили присязі та під час збройного конфлікту перейшли на бік окупантів. Вони вступили до ФСБ і допомагали російським спецслужбам провадити підривну діяльність проти України, а також увійшли до складу злочинного хакерського угруповання Armageddon.

З березня 2014 року до березня 2021 року хакерське угруповання здійснювало кіберрозвідку та кібератаки для створення прихованих технічних каналів витоку інформації, збору конфіденційної інформації, викрадення ідентифікаторів доступу та персональних даних насамперед правоохоронців і військових.

Також вони здійснювали кібератаки, щоб блокувати роботу державних і корпоративних електронних ресурсів України, проводили акції кібернетичного впливу в інтересах спеціальних та розвідувальних органів РФ.

З січня 2020 року до березня 2021 року фігуранти разом із іншими учасниками Armageddon провели атаки на об’єкти критичної інформаційної інфраструктури установ, що забезпечують належну роботу економічної і правоохоронної систем України, а також обороноздатності країни.

Засуджені незаконно втручалися в роботу персональних комп’ютерів і серверів органів державної влади України. Це призвело до витоку і блокування інформації, спотворення процесу обробки інформації та порушення встановленого порядку її маршрутизації в інтересах спецслужб РФ.

Вирок суду набув законної сили.