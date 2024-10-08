За ніч ППО збила 18 дронів, ще один повернувся в Росію
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- Ліза Бровко
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Getty Images / «Бабель»
У ніч на 8 жовтня російські військові атакували Україну 19 ударними дронами Shahed і двома балістичними ракетами «Іскандер-М».
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Авіація, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби РЕБ Сил оборони України знищили 18 російських безпілотників. Ще один дрон завернули летіти назад у Росію.
ППО працювала в Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Вінницькій та Тернопільській областях.
Двома балістичними ракетами росіяни вдарили по Одещині. Їх запустили з окупованого Криму.