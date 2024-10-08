За ніч ППО збила 18 дронів, ще один повернувся в Росію

Новини

Getty Images / «Бабель»

У ніч на 8 жовтня російські військові атакували Україну 19 ударними дронами Shahed і двома балістичними ракетами «Іскандер-М».

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Авіація, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби РЕБ Сил оборони України знищили 18 російських безпілотників. Ще один дрон завернули летіти назад у Росію.

ППО працювала в Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Вінницькій та Тернопільській областях.

Telegram / Повітряні Сили ЗС України

Двома балістичними ракетами росіяни вдарили по Одещині. Їх запустили з окупованого Криму.