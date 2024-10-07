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Голова правління «Укрзалізниці» Євген Лященко подав у відставку. Наглядова рада розгляне його заяву найближчим часом.

Про це повідомили в компанії.

За даними джерел Укрінформу, наступником Лященка може стати нинішній член правління Олександр Перцовський.

Натомість Лященко продовжуватиме працювати у команді «Укрзалізниці» як член правління та відповідатиме за фінанси до березня.

За словами джерела інформагентства, рішення Лященка подати у відставку було зумовлене, зокрема, тим, що завершення його контракту на посаді голови правління припадає на новий бюджетний рік, а всі нові проєкти на 2025 рік треба запланувати у поточному році.

Що відомо про Лященка

Лященко був членом правління «Укрзалізниці» з 2021 року. Пізніше він став головою правління, зайнявши місце Олександра Камишіна. Загалом Лященко має понад 25 років досвіду антикризового управління, трансформації бізнесу в низці компаній, які працювали в різних напрямках, як-от логістика, комерційна нерухомість, машинобудування та нафтогаз.