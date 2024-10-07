З Криму евакуювали родину українського офіцера, яку переслідувала ФСБ

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Загін спеціальної розвідки Військово-морських сил України евакуював із окупованого Криму сім’ю офіцера ВМС України.

Про це повідомила пресслужба відомства.

Сімʼї довелося покинути півострів через переслідування з боку Федеральної служби безпеки Росії.

18 вересня всю родину українського офіцера — його батьків, сестру та неповнолітню племінницю — затримали російські військові. Три дні їх незаконно утримували, психологічно тиснули та погрожували тортурами. Так окупанти планували схилити до співпраці українського військового.

Уже 20 вересня його сімʼю тимчасово відпустили за умови, що протягом пʼяти наступних днів офіцер вийде на звʼязок зі співробітниками ФСБ. А інакше його родині погрожували багаторічним увʼязненням.

Про це військовий доповів командуванню ВМС України. Його родину вирішили евакуювати. Операцію спланували в режимі цілковитої таємності у стислі терміни — сімʼю евакуювали фактично з-під носа у окупантів.

Загін спеціальної розвідки ВМС «Янголи» вже евакуював 73 людини — як цивільних, так і військовослужбовців.