Politico: Росія завербувала депутата ірландського парламенту для дестабілізації в регіоні під час брекзиту

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Російська розвідка в 2019 році завербувала депутата ірландського парламенту, коли Москва намагалася розпалити напруженість між Ірландією і Великою Британією на тлі брекзиту.

Про це пише Politico з посиланням на джерела серед ірландського уряду та в системі правосуддя.

Депутата не звинувачували в чомусь, оскільки в його діях формально не було складу злочину — слідчі не знайшли доказів, що він передавав Росії секретні документи або отримував із Москви гроші. Він досі залишається депутатом парламенту. Журналісти його імені не називають, оскільки він не є офіційним підозрюваним.

Російський шпигун Сергій Прокоп’єв, який нібито завербував ірландського депутата, був серед чотирьох співробітників російського посольства, висланих з Ірландії в березні 2022 року. Усіх їх ідентифікували як співробітників військової розвідки РФ.

Британська газета The Sunday Times повідомила, що після свого вигнання Прокоп’єв продовжував координувати діяльність з ірландським законодавцем через неназвану російську агентку. Вона періодично їздила до Дубліну, щоб підтримувати романтичні стосунки з ірландським політиком.

Так Москва, зокрема, хотіла налагодити контакти з незаконними збройними угрупованнями в Північній Ірландії. Однак Politico каже, що таких звʼязків у політика насправді не було.