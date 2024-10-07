Помер Семмі Бассо — найстарший чоловік з синдромом передчасного старіння

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Помер 28-річний італієць Семмі Бассо — найстарший чоловік з синдромом передчасного старіння.

Про його смерть повідомила Італійська асоціація прогерії, яку Бассо разом із батьками заснував у 2005 році.

Семмі Бассо народився у 1995 році в Скіо — невеликому містечку на півночі Італії. У два роки йому діагностували синдром Хатчінсона-Гілфорда (прогерію). Уже в 10 років він разом із батьками заснував Італійську асоціацію прогерії — вона досліджувала та збирала кошти для вивчення хвороби.

Семмі Бассо

Прогерія, також відома як синдром Хатчінсона-Гілфорда (HGPS) — це рідкісне, смертельне генетичне захворювання, що спричинює передчасне старіння у людей. Середня тривалість життя пацієнтів із прогерією без лікування становить лише 13,5 року.

Завдяки Семмі Бассо вивчення захворювання за останні 20 років значно просунулося. Він брав активну участь у дослідженнях прогерії, конференціях і заходах, спрямованих на підвищення рівня обізнаності людей про хворобу. Семмі помер ввечері 5 жовтня в оточенні близьких.

«5 жовтня 2024 року згасло наше світло, наш провідник. Спасибі Семмі за те, що зробив нас частиною життя», — заявили в Італійській асоціації прогерії.

Хвороба вражає лише 1 людину на 20 мільйонів. У світі відомо лише 130 випадків прогерії, з яких чотири зафіксовані в Італії. Однак, за оцінками Італійської асоціації прогерії, у світі може бути до 350 випадків цієї хвороби — її важко відстежити, особливо в країнах, що розвиваються.