Джерела «Бабеля»: Кіберфахівці ГУР атакували російську судову систему

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У понеділок, 7 жовтня кіберфахівці Головного управління розвідки Міноборони України спільно з активістами групи ВО Team паралізували роботу російської судової системи. Кібератака збіглася з днем народження Путіна.

Про це «Бабелю» повідомили джерела в українській розвідці.

Українські фахівці зламали державну автоматизовану систему «Правосудие», яку використовують у Росії для електронного документообігу в усіх судах. Як повідомляють джерела в ГУР, атака паралізувала роботу судів, відомчих електронних поштових скриньок та офіційних сайтів.

Так українські кіберфахівці отримали персональні дані користувачів та внутрішню документацію системи. Зараз система сайтів судів досі не працює — росіяни не можуть подати позови та переглядати час судових засідань.