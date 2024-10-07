Голову Хмельницької обласної МСЕК Тетяну Крупу заарештували. Її підозрюють у незаконному збагаченні на мільйони гривень
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Печерський районний суд Києва відправив під варту керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяну Крупу з альтернативою застави в 500 мільйонів гривень.
Про це повідомив Офіс генерального прокурора.
Крупа проведе під вартою два місяці — саме на такому запобіжному заході наполягали прокурори. Її підозрюють у незаконному збагаченні на мільйони доларів. Під час обшуків у неї вдома та в її родичів знайшли тільки готівкою майже $6 мільйонів.
У разі внесення застави на неї накладуть відповідні процесуальні обовʼязки — прибувати за викликом прокурора або суду, не виїжджати з міста Хмельницький, утриматися від спілкування з колегами по МСЕК та здати паспорти.
- 4 жовтня правоохоронці провели обшуки в кабінеті та за місцем проживання Тетяни Крупи — і знайшли мільйони доларів готівкою, а ще незадекларовані активи та мільйони на закордонних рахунках. Правоохоронці стверджують, що викрили Крупу та її сина — голову обласного Пенсійного фонду — на незаконному збагаченні.
- Правоохоронці вилучили документи, які підтверджують незаконну діяльність посадовців та відмивання ними грошей через різні бізнес-проєкти. Під час обшуків Крупа намагалась позбутися частини грошей, викинувши дві сумки, у яких було пів мільйона доларів.