Україна вперше в історії стала бронзовим призером чемпіонату світу з футзалу

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Україна вперше в історії виборола бронзову медаль чемпіонату світу з футзалу.

У матчі за третє місце з рахунком 7:1 українці розгромили Францію.

Це перша медаль України на рівні чемпіонатів світу в командних видах спорту за часи незалежності. Ще на дебютному ЧС-1996 збірна дісталася до гри за бронзу, а втім зазнала поразки від Росії з рахунком 2:3.

Як зіграли українці на ЧС-2024

На девʼятій хвилині матчу гравець збірної Ростислав Семенченко отримав ушкодження: француз Аюб Саадауї налетів на українця та ліктем вдарив йому в горло, передає «Суспільне Спорт». Тренер збірної України Олександр Косенко вимагав у судді передивитись епізод на предмет вилучення, однак червону картку французу так і не показали. На десятій хвилині матчу Україна відкрила рахунок.