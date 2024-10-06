Воюючи за Україну, загинув російський опозиціонер Дадін

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Російський опозиціонер Ільдар Дадін, який воював на боці України, загинув у бою на Харківщині.

Про це повідомила колишня журналістка «Эхо Москвы» Ксенія Ларіна.

Виданню Sotа вона розповіла, що про загибель Дадіна в Харківській області вона дізналася від іншого учасника війни — колишнього віцепрезидента Газпромбанку Ігоря Волобуєва, який послався на товариша Ільдара по службі. Водночас видання «Медуза» пише, що інші джерела не підтверджували загибелі опозиціонера.

Дадін приєднався до ЗСУ на початку 2023 року. Воював у складі «Сибірського батальйону» з позивним «Ганді».

У Росії у 2015 році Дадіна першим у РФ засудили за неодноразове порушення правил проведення мітингів — цю статтю на його честь почали називати «дадінська». Пізніше він повідомляв про тортури у вʼязниці. У 2017 році його вирок скасували. Після того він продовжував брати участь у протестах і мітингах. У 2022 році, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Дадін виїхав до Польщі.