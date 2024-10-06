Ізраїль уже передав Україні систему раннього оповіщення про повітряні атаки

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Україна вже отримала від Ізраїлю систему раннього оповіщення про повітряні атаки. Відповідає за її впровадження українська сторона.

Про це сказав посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський в інтерв’ю «Дзеркалу тижня».

Він заявив, що Ізраїль виконав свої зобовʼязання і передав «все, що мали передати». За його словами, це тривало «багато місяців».

Бродський каже, що з питаннями про роботу системи раннього оповіщення про повітряні атаки потрібно звертатися до українських структур, які займаються її впровадженням.

Представник Ізраїлю в ООН Гілад Ердан заявив про передачу Україні системи раннього попередження про повітряні атаки в лютому 2024 року.