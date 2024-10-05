У 123 бригаді ТрО проведуть службове розслідування через смерть комбата Ігоря Гриба

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Командування 123 бригади Територіальної оборони проведе службове розслідування щодо обставин загибелі командира 186 окремого батальйону Ігоря Гриба.

Про це повідомила пресслужба 123 бригади ТрО.

«Це був відданий військовій справі та своїй країні військовослужбовець, командир, який піклувався про особовий склад і не стояв осторонь проблем свого військового колективу. Обставини загибелі Ігоря Гриба наразі зʼясовуються, проводиться службове розслідування», — зазначили у бригаді.

«Суспільне» з посиланням на внутрішнє зведення з фронту, яке має у своєму розпорядженні, пише, що попередньо причиною смерті Гриба начебто визначили самогубство на командно-спостережному пункті.

Джерела журналістів серед військових бригади підтверджують цю версію. Батальйон Гриба виконував бойові завдання на Вугледарському напрямку.

Один з бійців бригади розповів «Суспільному», що за кілька днів до смерті Ігор Гриб нібито зібрав усіх своїх бійців і повідомив, що на їхні бойові позиції мають зайти два розрахунки.

«Ми там мусили перебувати постійно. Він сказав, що ми пройдемо блокпост, через який ми не зможемо вийти. Зайдуть два розрахунки, якщо вони лягають, то заходять на їхнє місце ще два, якщо вони ляжуть, то більше не буде кому заходити. Комбат сказав, що в нас є ніч пережити з цим і обміркувати, яке рішення ми приймемо», — розповів неназваний військовий.

Тоді, за словами бійця, частина військових самовільно залишила частину, а інші «зібралися і поїхали далі, в надії, що може щось зміниться і бригаду відведуть». За кілька днів зʼявилася інформація, що Ігор Гриб вчинив самогубство.