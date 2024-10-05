Антарктида стрімко зеленіє через зміни клімату

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За останні кілька десятиліть рослинний покрив на Антарктичному півострові збільшився в понад 10 разів. Це повʼязано з кліматичними змінами на Землі.

Про це йдеться в дослідженні, опублікованому в Nature Geoscience, передає The Guardian.

Дослідники аналізували супутникові знімки. У 1986 році рослинність покривала менше ніж один квадратний кілометр, а в 2021-му — майже 12 км². Причому загальна площа Антарктичного півострова — 500 тисяч км².

Учені зазначили, що особливо швидко рослини, переважно мохи, почали рости з 2016 року. Науковці вважають, що причина — глобальне потепління на континенті, який нагрівається швидше за іншу частину планети.

«В антарктичному ландшафті все ще майже повністю переважають сніг, лід і скелі, та лише невелика частина колонізована рослинним світом. Але ця крихітна частка різко зросла, показуючи, що навіть ця величезна та ізольована пустеля зазнає впливу кліматичних змін, спричинених людиною», — говорить один з учасників дослідження, доктор Томас Роланд з британського Університету Ексетера.

Також поширення рослин повʼязують із початком помітного зменшення площі морського льоду навколо крижаного континенту — тепліші відкриті води можуть створювати більш вологі умови, що сприяють їх росту.

Протягом останніх 60 років в Антарктиді спостерігалося значне підвищення температури, причому темпи потепління були найвищими в регіонах Західної Антарктики та Антарктичного півострова і набагато швидшими за середнє глобальне потепління.

Мохи, які становлять переважну кількість зелені в Антарктиді, здатні рости на оголених крижаних скелях і створювати основу для ґрунтів. У поєднанні з іншими умовами це сприятиме росту інших рослин, зокрема нетутешніх видів.

Ґрунт в Антарктиді здебільшого бідний або зовсім відсутній. Однак поширення рослинності додасть органічних речовин і полегшить його формування. А майбутні зміни клімату, спричинені викидами вуглекислого газу, можуть викликати «фундаментальні зміни в біології та ландшафті» Антарктиди.