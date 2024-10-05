У Харкові косметолога підозрюють у вбивстві клієнтки

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Bicanski / Pixnio

Харківська обласна прокуратура повідомила про підозру 33-річній жінці за фактом вбивства клієнтки з необережності. Підозрювана — косметолог.

Про це пише пресслужба прокуратури.

Слідство встановило, що 16 березня клієнтка прийшла в салон у Харкові на косметологічну хірургічну процедуру, яку проводять під місцевою анестезією.

Косметолог не визначила масу тіла клієнтки й не зробила розрахунку дози анестетика, а потім без спеціальних лабораторних досліджень та алергопроб почала процедуру. Разом з тим жінка не мала закінченої медичної освіти й дозволу на проведення анестезії.

Як зазначають у прокуратурі, підозрювана ввела клієнтці за короткий проміжок часу близько 20 ін’єкцій — це перевищило рекомендовану концентрацію препарату в розчині щонайменше в 15 разів.

Коли клієнтці вводили місцеву анестезію, вона поскаржилася косметологу, що їй стає зле. Попри це фігурантка продовжила вводити анестетик і вийшла з кабінету на 10—15 хвилин. Протягом цього періоду загибла кричала, задихалася, її судомило. Вона втратила свідомість, і лише після цього їй ввели протиалергійні препарати. Згодом у салон викликали швидку. Дорогою до лікарні потерпіла померла.

Висновок комісійної судово-медичної експертизи — жінка померла через гостре отруєння препаратом-анестетиком.