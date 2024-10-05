Анджеліна Джолі продає на аукціоні свій вінтажний Ferrari

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Голлівудська акторка Анджеліна Джолі надала аукціонному дому Christieʼs свій вінтажний Ferrari 250 GT 1958 року випуску. Його виставлять на аукціон 20 листопада.

Про це пише Bloomberg.

У Christieʼs відмовилися сказати, як довго акторка була власницею автомобіля і чи користувалася вона ним. Аукціонний дім очікує, що вартість Ferrari коливатиметься від €600 тисяч до €800 тисяч.

Модель Ferrari 250 GT coupé, вперше представлена ​​на Паризькому автосалоні 1958 року, пропонує 12-циліндровий двигун потужністю 240 кінських сил із вдосконаленими карбюраторами Weber. Кузов створювала одна з найвідоміших автодизайнерських італійських фірм Pininfarina.

Представник аукціонного дому Christieʼs підтвердив, що автомобіль зберіг свій оригінальний двигун, але «ймовірно» його перефарбували у 1978 році з оригінального біло-синього кольору в чорний, а салон — з чорного в червоний.

Автомобіль можна буде побачити 14, 16 і 20 листопада в салоні Christieʼs в Парижі.