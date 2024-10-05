Як попри повномасштабну війну команда Stalker 2 продовжила розробляти гру. Огляд матеріалів іноземних медіа 4 жовтня

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«Бабель»

До кінця року має побачити світ сиквел колись дуже успішної компʼютерної гри Stalker, на який фанати чекали аж з 2007 року. Команда розробника кілька разів переносила реліз ― однак зараз роботу майже завершено, на тематичних виставках Stalker 2: heart of Chornobyl вже можуть протестувати гравці. Журналісти BBC поспілкувалися з розробниками гри про те, як вони працювали в умовах повномасштабного нападу Росії. «Я б сказав, що половина нашої студії працює під постійною загрозою бути вбитими», ― каже технічний директор проєкту Євген Кулик.

Він та його колега Марина Григорович згадують, як незадовго до вторгнення на тлі нагнітання тривожних новин компанія винайняла автобуси, які чергували біля офісу на випадок потреби в терміновій евакуації. В останні дні перед 24 лютого 2022 року така потреба виникла. Однак майже половина з колективу в 300 людей вирішили залишитись у Києві, частина з них за кілька днів приєднались до ЗСУ.

Команда облаштувала офіс у Празі та вирішила, попри все, завершити й випустити гру. Майже одразу Chernobyl у назві змінили на Chornobyl. Численна російська спільнота фанатів гри виявилась провоєнною: розробники очікували від них підтримки, натомість отримали агресію і хакерські атаки. «Тому ми вирішили, скажемо так, приєднатись до санкцій», ― каже виданню Кулик. У грі прибрали російські субтитри й озвучку, на території Росії вона не продаватиметься.

Попри повномасштабне вторгнення росіян, в Україні продовжує розвиватись культурна сфера. Країна перемогла на «Євробаченні» у 2022 році, а цього літа знов провела свій найбільший музичний фестиваль Atlas Weekend, пише ВВС. «Ігри ― така ж частина культури, як музика, кіно чи книжки, ― підсумовує Кулик. ― Ми хотіли нагадати, що Україна здатна і надалі створювати класний ігровий продукт».

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