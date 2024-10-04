Вищий антикорсуд заочно взяв під варту екснардепа Крючкова

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Синиця Олександр / УНІАН

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) заочно взяв під варту колишнього народного депутата Дмитра Крючкова у справі про заволодіння понад 1,5 мільярда гривень компаній «Черкасиобленерго» та «Запоріжжяобленерго».

Про це пише пресслужба ВАКС, не називаючи імені фігуранта. З деталей справи випливає, що йдеться саме про Крючкова. Також це підтверджує правозахисна організація Transparency International Ukraine.

Тепер стосовно екснардепа здійснюватимуть спеціальне судове провадження за відсутності обвинуваченого, тобто заочний судовий розгляд.

Крючкову інкримінують два епізоди завдання збитків компаніям «Запоріжжяобленерго» і «Черкасиобленерго» шляхом перевідступу боргів між компаніями. Вони стосуються періоду, коли Крючков обіймав посаду голови правління ПрАТ «Холдингова компанія «Енергомережа». Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Загальні збитки енергопостачальним компаніям у справі перевищують 1,5 мільярда гривень, з яких під час досудового розслідування відшкодовано понад 315 мільйонів.

Колишній депутат майже три роки переховувався від слідства, його екстрадували з Німеччини напередодні президентських виборів у 2019 році. Того ж року його відправили під варту, але згодом він вийшов на свободу під заставу, а у жовтні 2024 року його оголосили в міжнародний розшук.

Крючков був народним депутатом із квітня 2006 року до листопада 2007 року від «Блоку Юлії Тимошенко».