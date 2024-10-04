Норвегія інвестує €21,4 мільйона в Україну

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Цьогоріч уряд Норвегії спрямує близько 250 мільйонів норвезьких крон (€21,4 мільйона) у фонд Norfund для інвестицій в Україну. Кошти виділять у межах Програми підтримки Нансена в Україні.

Про це повідомило Міністерство економіки України.

Капітал, наданий Norfund, дозволить знизити ризики для компаній, які інвестують в Україну, зокрема норвезьких. Уряд також планує продовжити цю ініціативу в наступні роки.

Залучення приватного капіталу є вкрай необхідним для підтримки проєктів відбудови та відновлення, зазначила перша віцепремʼєрка — міністерка економіки України Юлія Свириденко.

За її словами, це рішення норвезького уряду не лише відкриває шлях для інвестицій Norfund, а й підтримує реалізацію Міністерством економіки загальної стратегії залучення державних і приватних інвестицій обсягом до €40 мільярдів у співпраці з міжнародними фінансовими організаціями та агенціями розвитку.

За словами міністерки міжнародного розвитку Норвегії Анне Беате Крістіансен Твіннерейм, Norfund має досвід роботи на ринках з високими ризиками, тому стане важливим інструментом для залучення інвестицій приватного сектору в проєкти відновлення. Зокрема, це допоможе зменшити розрив між нагальними потребами України у відбудові та обсягами доступного фінансування.