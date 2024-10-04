Керівницю МСЕК та її сина викрили на незаконному збагачені на мільйони доларів

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ДБР

Правоохоронці викрили керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи та її сина на незаконному збагачені. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже $6 мільйонів у різних валютах.

Про це повідомили в Державному бюро розслідувань.

За даними слідства, син посадовці обіймає керівну посаду в головному управлінні Пенсійного фонду України в Хмельницькій області. Правоохоронці провели обшуки в посадовців у межах іншої справи — розслідували незаконне оформлення інвалідності чоловікам, які намагаються уникнути військової служби.

У керівниці МСЕК у робочому кабінеті знайшли $100 тисяч, а також підроблені медичні документи з іменами чоловіків з фіктивними діагнозами.

Крім того, вдома у посадовців знайшли майже $5,2 мільйона, €300 тисяч, понад 5 мільйонів гривень, а ще брендові прикраси та коштовності. ДБР каже, що гроші знаходили майже в кожному куточку квартири — у шафах, шухлядах, нішах. Також вилучили документи з доказами відмивання грошей через різні бізнес-проєкти.

Під час слідчих дій посадовиця намагалась позбутися частини грошей — викинула через вікно дві сумки, де було пів мільйона доларів.

Крім того, підозрювані володіють 30 об’єктами нерухомості в Хмельницькому, Львові та Києві, 9 елітними автівками, корпоративними правами на 48 мільйонів гривень, готельно-ресторанним комплексом на майже 3 тисячі м² в одному з парків Хмельницького. Також у родини є нерухомість в Австрії, Іспанії та Туреччині, а на валютних закордонних рахунках вони зберігають майже $2,3 мільйона.

Усі ці статки посадовці не внесли у свої декларації. Зараз вирішується питання щодо повідомлення їм про підозри за шахрайство в особливо великих розмірах, недостовірне декларування та легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом.

За це загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією всього майна. Триває слідство, правоохоронці шукають інших можливих причетних до схеми.

ДБР не називає імен посадовців, однак зараз керівницею Хмельницької обласної МСЕК є Тетяна Крупа — член депутатської фракції політичної партії «Слуга народу».