Служба безпеки викрила масштабну схему ухилення від мобілізації, організатори якої «заробили» 40 млн грн

Новини

Служба безпеки України нейтралізувала угруповання, яке створило схему ухилення від призову. Правоохоронці затримали 14 людей у Київській та Харківській областях за підозрою в причетності до оборудок.

Про це пише пресслужба СБУ.

За даними СБУ, фігуранти допомагали військовозобовʼязаним уникнути призову на підставі фальшивих документів військово-лікарських комісій. Учасники угруповання облаштували вдома підпільні типографії, де виготовляли підроблені довідки військово-лікарських комісій про непридатність до служби.

Вартість послуги — від $8 до $12 тисяч. Учасники схеми заробили понад 40 мільйонів гривень. Потенційних клієнтів шукали через особисті зв’язки, зокрема серед чинних військових, які намагалися незаконно комісуватися зі служби.

Під час обшуків правоохоронці вилучили понад тисячу меддовідок і бланків військово-облікових документів, а також 250 підроблених печаток і штампів. А ще — гроші.

Слідчі Служби безпеки повідомили 14 затриманим про підозру за:

перешкоджання діяльності Сил оборони України ;

; зловживання впливом ;

; ухилення від військової служби .

Усім фігурантам загрожує до 10 років позбавлення волі.