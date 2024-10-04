СБУ затримала російського агента, який допомагав росіянам прориватися до Покровська
- Автор:
- Оля Березюк
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Служба безпеки затримала на Донеччині агента воєнної розвідки РФ. Він розвідував бойові позиції українських військ, які тримають оборону на Покровському напрямку.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
У зоні особливої уваги російської спецслужби були укріпрайони та вогневі позиції сухопутних підрозділів ЗСУ.
Також росіяни намагались виявити локації логістичних центрів з ремонту військової техніки та розташування складів з боєприпасами Сил оборони.
У разі отримання розвідданих окупанти планували використати їх для підготовки бойових операцій.
Щоб отримати координати для атаки, воєнна розвідка РФ дистанційно завербувала 49-річного безробітного з Краматорська. «Увагу» російської спецслужби він привернув своєю прокремлівською активністю в забороненій соцмережі «Одноклассники».
За вказівкою ГРУ фігурант об’їжджав або пішки обходив місцевість поблизу лінії фронту, де приховано фіксував позиції українських військ. Дані він позначав на Гугл-мапі і з детальним текстовим описом відправляв своєму російському куратору.
Під час обшуку у фігуранта вилучили мобільний телефон, який він використовував для комунікації з російською спецслужбою.
Затриманому повідомили про підозру в державній зраді. Наразі зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.