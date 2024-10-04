Кіберфахівці ГУР атакували ресурси постачальників армії РФ

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Кіберкорпус Головного управління розвідки Міноборони України атакував кілька російський онлайн-ресурсів, які причетні до постачання армії РФ або відстежують переміщення людей по території Росії.

Про це «Бабелю» повідомило джерело у воєнній розвідці.

Кіберфахівці отримали доступ до ресурсу okrug.ru, який є постачальником військового спорядження та уніформи для Військово-космічних сил, Сухопутних військ та Воєнно-морського флоту Росії.

Також вони атакували ресурси vashhotel.ru, зокрема отримали доступ до даних користувачів, серед яких — військовослужбовці РФ, які бронюють житло на території Росії. А ще — Gostpatent.ru, який містить базу даних зареєстрованих патентів та може становити інтерес для воєнної розвідки.

На атакованих ресурсах зʼявилося зображення сови над знешкодженим агресором.

Усі ці ресурси діють в інтересах Росії та її окупаційної армії.