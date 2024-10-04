Генштаб ЗСУ: Минулої доби армія РФ втратила 1 230 своїх військових і 59 артсистем

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За минулу добу, 3 жовтня, армія РФ втратила ще 1 230 своїх військовослужбовців убитими й пораненими, а також військову техніку.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сили України.

Так, минулої доби Сили оборони знищили 15 російських танків, 31 бойову броньовану машину, 59 артсистем, вісім ракетних систем залпового вогню, один засіб ППО, 101 дрон оперативно-тактичного рівня, 70 автомобілів і три одиниці спецтехніки.

Загальні орієнтовні втрати росіян від початку повномасштабного вторгнення, за даними Генштабу, можна переглянути в інфографіці нижче:

Україна і Росія майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року — тоді заявляли про 5 937 загиблих. Київ тривалий час цього не робив, заявляючи, що дані розкриють після війни.

25 лютого 2024 року президент України Володимир Зеленський вперше від початку повномасштабного вторгнення озвучив число загиблих українських військових — 31 тисяча. Кількості поранених і зниклих безвісти він не назвав.