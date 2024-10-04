Українські дрони-«дракони» вже нищать російські танки. Огляд матеріалів іноземних медіа 3 жовтня

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«Бабель»

Українські FPV-дрони, оснащені горючою термітною сумішшю, з вересня активно випалюють лісосмуги, оголюючи російські позиції. Однак нещодавно зʼявилось свідчення того, як подібний дрон знищує танк окупантів, пише Forbes. Зайнявшись від суміші, невдовзі він вибухає.

У звіті американської армії ще 2000 року йдеться, що горючою сумішшю танк можна знешкодити. Вона розплавить гумові елементи на кузові та гусеницях, від неї можуть зайнятися боєприпаси, що розташовані ззовні ― деколи танки оснащують і так. Усе стає значно гірше, якщо на броні танку їде жива сила. А потрапивши всередину, термітна суміш здатна спричинити детонацію боєкомплекта. Схоже, саме це й сталось на зафіксованому випадку зі знешкодження танка українцями.

Однак масовими такі випадки скоро навряд стануть, вважає оглядач медіа Девід Акс. Річ у тім, що такі дрони поки що не надто точні, вони працюють більше по площах, ніж по конкретних цілях, і знешкоджувати танки в русі не здатні. Для ефективного знищення бронетехніки наразі потрібно, щоб вона стояла нерухомо. Утім, сподівається Акс, невдовзі майстерність українських пілотів FPV-дронів подолає і це обмеження. Зрештою, бійці вже навчилися «залітати» під саморобну додаткову броню на танку, яку росіяни приварюють згори саме для захисту від безпілотників. Постійно покращуючи свій рівень, із часом пілоти «драконів» зможуть знищувати і техніку, що рухається, вважає автор видання.

Це лише частина огляду. Про ще два матеріали, що стосуються російсько-української війни, читайте на нашому Patreon.