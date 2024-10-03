Екснардепа Крючкова оголосили в міжнародний розшук

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Олександр Синиця / УНІАН

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) частково задовольнив клопотання прокурора САП й оголосив екснардепа Дмитра Крючкова в міжнародний розшук.

Про це повідомляє правозахисна організація Transparency International Ukraine.

Адвокат Мазалов припинив ходити на засідання, і Крючкову призначили безкоштовного адвоката. Але минулого разу на засідання не зʼявився вже сам обвинувачений без пояснення причин.

Через це сьогодні прокурор подав клопотання про розшук Крючкова, а раніше суд намагався здійснити привід екснардепа на засідання. Прокурор планує подати клопотання про заочний розгляд справи.

Відомо, що екснардеп виїхав за межі України 15 лютого 2024 року і відтоді не повертався. Він має пʼятьох дітей, що дозволяє йому без перешкод покидати Україну. Далі Крючков долучався до засідань онлайн.

Transparency International Ukraine зазначає, що Крючков залучив до засідання оператора, який знімає фільм про головуючого суддю Крука.

Про яку справу мова

Крючкову інкримінують два епізоди завдання збитків компаніям «Запоріжжяобленерго» і «Черкасиобленерго» шляхом перевідступу боргів між компаніями. Вони стосуються періоду, коли Крючков обіймав посаду голови правління ПрАТ «Холдингова компанія «Енергомережа». Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Загальні збитки енергопостачальним компаніям у справі перевищують 1,5 мільярда гривень, з яких під час досудового розслідування відшкодовано понад 315 мільйонів.

Колишній депутат майже три роки переховувався від слідства, його екстрадували з Німеччини напередодні президентських виборів у 2019 році. Того ж року його відправили під варту, але згодом він вийшов на свободу під заставу.

Крючков був народним депутатом із квітня 2006 року до листопада 2007 року від «Блоку Юлії Тимошенко».