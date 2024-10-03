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В Україні планують створити інвестиційний фонд на €16 мільярдів, джерелом наповнення якого стануть кошти міжнародних фінансових інституцій. Звернутися до нього зможуть громади та бізнес, які через війну зазнали суттєвих збитків.

Про це на зустрічі з Конфедерацією будівельників України повідомила голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олена Шуляк.

За її словами, цей фонд планують запустити в рамках другого компонента програми Ukraine Facility, за якою Україна отримає від ЄС €50 мільярдів. До фінансування цього фонду долучатимуться міжнародні та європейські фінансові інституції, такі як Європейський банк реконструкції і розвитку, Європейський інвестиційний банк, Банк розвитку Ради Європи і Світовий банк.

«Він зможе стати суттєвою підтримкою для розвитку бізнесу, зокрема того, який бачитиме себе в розвитку будівельної сфери. Будемо очікувати, як цей фонд запрацює, щоб він допомагав і будівельній галузі», — зазначила Шуляк.

Нардепка наголосила, що для українських компаній, який працюють у сфері будівництва, відновлення країни може стати і можливістю відновити бізнес, адже відбудова зруйнованих обʼєктів в Україні потребуватиме будівельних матеріалів та обладнання на понад $62,8 мільярда.

Згідно з останніми дослідженнями, підкреслила вона, у деяких категоріях будівельної продукції, що необхідна для відбудови, в Україні виник профіцит. Наприклад, у категорії лакофарбових виробів, цегли, газобетону, єврорубероїду, асфальтобетону, піску, керамічної плитки, штукатурки, щебеню, трубопрокату, сантехніки, монолітного залізобетону та металопрокату.

Водночас є тільки 56% необхідного для відбудови бетону, 70% необхідної мінвати, 77% профілю ПВХ, 86% цементу і взагалі немає скла. Відтак, це може стати можливістю реанімувати бізнес, який захоче або працювати, або відновити роботу в цих категоріях.

Однак досі існують значні виклики, які сектор має подолати, аби запрацювати на повну потужність.

«В умовах воєнного часу ці виклики підприємства не здатні вирішити самотужки. Тому уряд, країни-донори та міжнародні фінансові організації можуть відіграти важливу допоміжну роль. Якщо вони продемонструють впевненість у тому, що український сектор будматеріалів може задовольнити потреби у відновленні країни, це може підвищити довіру інвесторів і банківську спроможність підприємств у цьому секторі», — зазначила Шуляк.

Одним з інструментів такої допомоги зможе стати інвестиційний фонд, створений в рамках Ukraine Facility. Для того щоб бізнес тієї чи іншої громади зміг долучитися до цього інвестиційного фонду, кожна громада має передусім створити умови для підприємців і для розвитку бізнесу на своїй території.