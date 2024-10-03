Росіяни обстріляли прикордоння Чернігівщини: вибухнули балони з газом, троє людей загинули
- Автор:
- Оля Березюк
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Війська Росії обстріляли прикордонне село Гірськ у Чернігівській області, загинули троє людей.
Про це пишуть голова ОВА Вʼячеслав Чаус та Сновська міськрада.
Росіяни поцілили безпілотником в автівку, яка везла скраплений газ. Балони з газом вибухнули, загорілися житлові будинки.
Наразі відомо про трьох загиблих, серед них — 6-річна дитина.
Ще четверо людей отримали поранення — 4-річний хлопчик, 13-річна дівчинка та двоє чоловіків. Усіх госпіталізували. На допомогу медикам прибули лікарі-хірурги з Корюківської лікарні.
Двох дітей стабілізували і перевели в Чернігівську обласну дитячу лікарню, їх стан тяжкий.
Через атаку у Сновській громаді оголосили 4 жовтня днем жалоби — заборонено проведення розважальних заходів на території громади, забороняється звучання розважальної музики у закладах торгівлі та громадського харчування.